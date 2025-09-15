Milano
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 15.19
La Borsa di Tokyo è chiusa
Finanza
15 settembre 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per il Giorno degli Anziani.
