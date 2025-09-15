Milano 15:03
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:03
9.283 0,00%
Francoforte 15:03
23.752 +0,23%

Londra: brillante l'andamento di Beazley

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Beazley
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società assicurativa inglese, con una variazione percentuale dell'1,84%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Beazley mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,6%, rispetto a +0,75% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8,2 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,37. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 8,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```