Manovra, Pichetto: da governo valutazioni su caro energia

(Teleborsa) - C'è l'intenzione da parte del governo di fare una serie di valutazioni anche sulle modalità di intervento"che speriamo abbiano un prezzo molto basso e questo serve ad andare a riequilibrare rispetto al prezzo del gas, che è quello che determina la vera bolletta e che è quello che pesa più di tutto".Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica margine di un evento sull'energia, organizzato a Milano da La Verità, rispondendo a chi gli chiedeva se nella prossima legge di Bilancio ci saranno misure per combattere il caro energia."La questione del caro energia - ha sottolineato - è la realtà di questo Paese di questi anni, perché