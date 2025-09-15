Milano 17:29
Manovra, Pichetto: da governo valutazioni su caro energia

Economia
(Teleborsa) - C'è l'intenzione da parte del governo di fare una serie di valutazioni anche sulle modalità di intervento" sul caro energia e "alcune di queste riguardano le aste che stiamo facendo sulle rinnovabili, che speriamo abbiano un prezzo molto basso e questo serve ad andare a riequilibrare rispetto al prezzo del gas, che è quello che determina la vera bolletta e che è quello che pesa più di tutto".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un evento sull'energia, organizzato a Milano da La Verità, rispondendo a chi gli chiedeva se nella prossima legge di Bilancio ci saranno misure per combattere il caro energia.

"La questione del caro energia - ha sottolineato - è la realtà di questo Paese di questi anni, perché essendo dipendenti dall'estero, purtroppo noi siamo condizionati da una situazione di importazione e di prezzi stabiliti con dei criteri europei".
