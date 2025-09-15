Novartis, accordo di licenza da 5,7 miliardi di dollari con Monte Rosa Therapeutics

Monte Rosa Therapeutics

Novartis

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica in fase clinica quotata al Nasdaq che sviluppa nuovi farmaci a base di molecular glue degrader (MGD), ha siglato un accordo di collaborazione con il colosso svizzeroper lo sviluppo di. Le malattie immunomediate si verificano quando il sistema immunitario attacca erroneamente i tessuti sani, causando infiammazioni e danni.Si tratta deltra l'azienda e Novartis, che si aggiunge all'accordo di licenza esclusiva globale per i degradatori VAV1 di Monte Rosa, tra cui MRT-6160, annunciato nell'ottobre 2024."Siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione con Monte Rosa Therapeutics, basandoci sulle solide basi e sui progressi compiuti attraverso il programma VAV1 - ha dichiarato- Questo nuovo accordo sottolinea il nostro impegno nel promuovere la degradazione proteica mirata come approccio promettente per affrontare le malattie immunomediate con un elevato bisogno clinico insoddisfatto".In base ai termini dell'accordo, Monte Rosa riceverà un pagamento anticipato di 120 milioni di dollari. Inoltre,inclusi pagamenti anticipati, mantenimento delle opzioni, milestone precliniche, esercizio delle opzioni e pagamenti per milestone di sviluppo, regolamentazione e vendita per tutti i programmi, nonché royalties a livelli sulle vendite nette globali comprese tra una cifra alta e una cifra bassa.