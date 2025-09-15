Orsero, CFO SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato a 27,50 euro
per azione (dai precedenti 24,00 euro) il target price
su Orsero
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 52%.
Gli analisti scrivono che Orsero ha registrato risultati "notevoli" nel primo semestre del 2025
, caratterizzati da una crescita organica a due cifre del fatturato, unita a una progressione più che proporzionale dei margini. A livello geografico, Italia e Penisola Iberica hanno trainato la crescita, mentre la Francia ha mostrato una buona resilienza. Inoltre, le attività del gruppo non sono state sostanzialmente influenzate dai dazi statunitensi. La guidance per il 2025 è stata rivista al rialzo.
A seguito della pubblicazione dei risultati del primo semestre del 2025 e della revisione al rialzo della guidance, il broker ha aggiornato il modello per tenere conto di: 1) una crescita del fatturato superiore alle aspettative in entrambe le business unit; 2) ipotesi di redditività sostanzialmente in linea; 3) maggiori investimenti per tenere conto di investimenti aggiuntivi in ??Spagna e di alcune spese aggiuntive per l'attività di drydocking. Il risultato combinato si traduce in un aumento medio del 5,3%, 6,3% e 12,2% delle stime di ricavi, EBITDA rettificato e utile netto rettificato nel periodo 2025-27
.