Milano 15:08
43.036 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:08
9.285 +0,01%
Francoforte 15:08
23.749 +0,21%

Piazza Affari: Intercos, quotazioni alle stelle

Grande giornata per il produttore di prodotti cosmetici, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,88%.
