Milano 15:09
43.044 +1,12%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:09
9.286 +0,03%
Francoforte 15:08
23.749 +0,21%

Piazza Affari: pioggia di acquisti su TXT E-solutions

Ottima performance per il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, che scambia in rialzo del 5,50%.
