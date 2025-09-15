Milano 15:09
43.044 +1,12%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:09
9.286 +0,03%
Francoforte 15:09
23.753 +0,23%

Piazza Affari: positiva la giornata per Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison del lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,54%.

Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,611 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,731. Il peggioramento della casa di moda italiana è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,535.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
