T. Rowe Price lancia un blue bond sostenuto da Builders Vision e Xylem

Obiettivo, raccogliere fino a 500 milioni di dollari

Finanza, Sostenibilità
(Teleborsa) - T. Rowe Price Group ha ottenuto finanziamenti dalla piattaforma di impatto di Lukas Walton, erede di Walmart, per un nuovo fondo obbligazionario societario, che supporterà investimenti in temi quali la sicurezza idrica e la protezione marina nei mercati emergenti.

L'obiettivo è di raccogliere fino a 500 milioni di dollari per la nuova strategia, secondo Samy Muaddi, responsabile del reddito fisso dei mercati emergenti presso la società di gestione patrimoniale con sede a Baltimora, Maryland.

Builders Vision, una piattaforma di impatto fondata da Walton, e la società di tecnologia idrica Xylem sono tra i primi investitori che hanno contribuito complessivamente con 200 milioni.

T. Rowe prevede che gli investitori otterranno rendimenti annuali fino a 400 punti base superiori a quelli dei titoli del Tesoro USA, ha affermato Muaddi.

"Stiamo cercando di catalizzare un impegno di capitale da parte del settore privato nella finanza blu, che forse altrimenti non si verificherebbe senza questo tipo di partnership innovativa", ha affermato Muaddi in un'intervista.

I blue bond, emessi per la prima volta dalla Banca Mondiale nel 2018, sono stati creati per incanalare capitali in progetti che affrontano minacce che spaziano dall'inquinamento delle acque, alla pesca eccessiva e agli effetti del cambiamento climatico su oceani e fiumi. Molte di queste sfide sono più evidenti nei paesi in via di sviluppo, che hanno faticato ad attrarre i finanziamenti necessari per gestire tali rischi.

Il mercato dei blue bond è attualmente valutato a circa 20 miliardi di dollari, di cui circa il 15% è rappresentato da emittenti dei mercati emergenti, secondo le stime fornite da T. Rowe.

Nei prossimi 12-18 mesi potrebbero esserci nuove emissioni di blue bond societari dei mercati emergenti per un valore di 2,5 miliardi di dollari, ha affermato Matt Lawton, responsabile del reddito fisso a impatto di T. Rowe e co-gestore del fondo blue bond insieme a Muaddi.


