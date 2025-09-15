Milano
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 15.27
Tasso disoccupazione Cina in agosto
15 settembre 2025 - 08.05
Cina,
Tasso disoccupazione in agosto pari a +5,3%
, in aumento rispetto al precedente +5,2% (la previsione era +5,2%).
(Foto: Yinan Chen)
