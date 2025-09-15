USA, Trump: società quotate non dovrebbero essere obbligate a pubblicare trimestrali

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha affermato che le, affermando di preferire una cadenza semestrale per risparmiare tempo e denaro."Previa approvazione della SEC, companies e corporations non dovrebbero più essere obbligate a "rendere conto" trimestralmente (Rendicontazione trimestrale!), ma. Questo farà risparmiare denaro e permetterà ai manager di concentrarsi sulla corretta gestione delle proprie aziende", ha scritto sul suo profilo social Truth."Avete mai sentito dire che "la Cina ha una visione di 50-100 anni sulla gestione di un'azienda, mentre noi gestiamo le nostre aziende su base trimestrale???"", ha aggiunto.