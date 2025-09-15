Milano 15:11
USA, Trump: società quotate non dovrebbero essere obbligate a pubblicare trimestrali
(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che le aziende quotate non dovrebbero essere obbligate a presentare relazioni trimestrali, affermando di preferire una cadenza semestrale per risparmiare tempo e denaro.

"Previa approvazione della SEC, companies e corporations non dovrebbero più essere obbligate a "rendere conto" trimestralmente (Rendicontazione trimestrale!), ma piuttosto a "rendere conto ogni sei mesi". Questo farà risparmiare denaro e permetterà ai manager di concentrarsi sulla corretta gestione delle proprie aziende", ha scritto sul suo profilo social Truth.

"Avete mai sentito dire che "la Cina ha una visione di 50-100 anni sulla gestione di un'azienda, mentre noi gestiamo le nostre aziende su base trimestrale???" Non va bene!!!", ha aggiunto.
