USA, Trump: società quotate non dovrebbero essere obbligate a pubblicare trimestrali

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
, ha affermato che le aziende quotate non dovrebbero essere obbligate a presentare relazioni trimestrali
, affermando di preferire una cadenza semestrale per risparmiare tempo e denaro.
"Previa approvazione della SEC, companies e corporations non dovrebbero più essere obbligate a "rendere conto" trimestralmente (Rendicontazione trimestrale!), ma piuttosto a "rendere conto ogni sei mesi"
. Questo farà risparmiare denaro e permetterà ai manager di concentrarsi sulla corretta gestione delle proprie aziende", ha scritto sul suo profilo social Truth.
"Avete mai sentito dire che "la Cina ha una visione di 50-100 anni sulla gestione di un'azienda, mentre noi gestiamo le nostre aziende su base trimestrale???" Non va bene!!!
", ha aggiunto.