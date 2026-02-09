Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:07
25.314 +0,95%
Dow Jones 18:07
50.109 -0,01%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

MPS-Mediobanca, indagato Stefano Di Stefano (MEF) per insider trading

Banche, Finanza
MPS-Mediobanca, indagato Stefano Di Stefano (MEF) per insider trading
(Teleborsa) - La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading, Stefano Di Stefano, alto dirigente del ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS).

Di Stefano è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla GDF - allora non era indagato - nell'ambito del caso sul risiko bancario. È venuto a galla che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e MPS, per circa 100 mila euro, a cavallo della OPS su piazzetta Cuccia.

Di Stefano è componente del CdA di Banca Monte dei Paschi di Siena da aprile 2022, nel cui ambito ricopre anche l'incarico di componente del Comitato Rischi e Sostenibilità. Attualmente è Responsabile dell'Ufficio della Direzione VII del Ministero Economia e Finanze che gestisce le partecipazioni nelle società quotate dello Stato (e in altre società non quotate), gestendone i processi di valorizzazione. Inoltre, è Direttore Generale della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici del Dipartimento dell'Economia del ministero dell'Economia e delle Finanze.
Condividi
```