World Meeting on Human Fraternity, De Fusco: "Fondamentale che tutti siedano al tavolo della fraternità"

Economia
(Teleborsa) - "Se dovessi scegliere una parola sceglierei relazione, perché attraverso le relazioni le persone costruiscono la fiducia, che rappresenta il presupposto essenziale per prevenire i conflitti". Lo ha dichiarato Enzo De Fusco al Tavolo Assemblea dell’Umano in occasione del World Meeting on Human Fraternity.

"Se dovessi dare un’immagine alla fraternità, penserei invece a una tavola rotonda con sedie occupate e sedie vuote: le sedie occupate sono quelle dei protagonisti, i datori di lavoro, i lavoratori e i corpi intermedi. Le sedie vuote invece appartengono a chi non ha voce. La fraternità ci impone di far sedere al tavolo della relazione anche gli ultimi. Solo così il lavoro può essere davvero umano", ha aggiunto De Fusco.
