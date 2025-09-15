World Meeting on Human Fraternity, De Fusco: "Fondamentale che tutti siedano al tavolo della fraternità"

(Teleborsa) - "Se dovessi scegliere una parola sceglierei, perché attraverso le relazioni le persone costruiscono la fiducia, che rappresenta il presupposto essenziale per prevenire i conflitti". Lo ha dichiaratoalin occasione del"Se dovessi dare un’immagine alla, penserei invece a unacon sedie occupate e sedie vuote: le sedie occupate sono quelle dei protagonisti, i datori di lavoro, i lavoratori e i corpi intermedi. Le sedie vuote invece appartengono a chi non ha voce. La fraternità ci impone di far sedere al tavolo della relazione anche gli ultimi. Solo così il lavoro può essere davvero umano", ha aggiunto De Fusco.