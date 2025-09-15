Zona Euro, a luglio surplus commerciale aumenta a 12,4 miliardi

(Teleborsa) - Cresce il surplus delladell'Eurozona, nel mese di luglio, registrando un attivo di 12,4 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 8 miliardi di giugno. Il dato si confronta con gli 11,7 miliardi attesi dagli analisti.Il report, reso noto dall'(Eurostat), indica che lesono state pari a 251,5 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% su anno, mentre lenello stesso periodo sono salite del 3,1% a 239,1 miliardi di euro.si è attestato a 226,1 miliardi di euro, in aumento dell'1,9% rispetto a luglio 2024.si è registrato un avanzo di 12,1 miliardi di euro. Le esportazioni sono scese a 227,7 miliardi, in calo dello 0,5%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita a 215,6 miliardi in aumento dell'1,2% rispetto all'anno prima.