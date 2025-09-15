Zona Euro, a luglio surplus commerciale aumenta a 12,4 miliardi

(Teleborsa) - Cresce il surplus della bilancia commerciale
dell'Eurozona, nel mese di luglio, registrando un attivo di 12,4 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 8 miliardi di giugno. Il dato si confronta con gli 11,7 miliardi attesi dagli analisti.
Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea
(Eurostat), indica che le esportazioni
sono state pari a 251,5 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% su anno, mentre le importazioni
nello stesso periodo sono salite del 3,1% a 239,1 miliardi di euro.L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica
si è attestato a 226,1 miliardi di euro, in aumento dell'1,9% rispetto a luglio 2024.Per l'intera Unione Europea
si è registrato un avanzo di 12,1 miliardi di euro. Le esportazioni sono scese a 227,7 miliardi, in calo dello 0,5%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita a 215,6 miliardi in aumento dell'1,2% rispetto all'anno prima.