Appuntamenti macroeconomici del 20 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 20/03/2026
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,6%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,7%; preced. -3%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 17,2 Mld Euro; preced. 15 Mld Euro)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 5,65 Mld Euro; preced. 6,04 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 12,8 Mld Euro; preced. 12,6 Mld Euro)
11:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,5%)
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