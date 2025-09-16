Advisor finanziari protagonisti del boom Bitcoin negli ETF USA

(Teleborsa) - Gli advisor finanziari
stanno diventando grandi acquirenti di Bitcoin
. L’analisi di Matthew Kimmell
, Digital Asset Analyst di CoinShares, basata sui più recenti report 13-F della SEC, rivela un’accelerazione nell’esposizione istituzionale agli ETF statunitensi su Bitcoin.
Gli advisor – con oltre 100 milioni di dollari in gestione
– detengono oggi l’equivalente di 167.274 BTC
, pari al 54% di tutte le posizioni dichiarate, in crescita di oltre il 30% rispetto al trimestre precedente. Le partecipazioni
complessive degli investitori professionali sono balzate del 57% a 33,4 miliardi di dollari nel Q2 2025, superando sia la crescita del prezzo di Bitcoin (+30%) sia quella del mercato ETF nel complesso (+45%).
Tra i movimenti più significativi spiccano Harvard
, che ha investito 116 milion
i di dollari nel prodotto IBIT di BlackRock, e l’aumento di esposizione di banche come JPMorgan (+203 milioni di dollari) e Wells Fargo (+148 milioni di dollari). Al contrario, Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno ridotto le posizioni. Gli hedge fund
, pur beneficiando di un rialzo nominale del 27,9%, hanno leggermente diminuito l’esposizione (-1,4%).
Tre ETF dominano la scena: IBIT di BlackRock
(21,6 miliardi di dollari), FBTC di Fidelity
(4,5 miliardi) e GBTC di Grayscale
(2,9 miliardi), che insieme rappresentano oltre l’87% delle partecipazioni dichiarate.
Parallelamente, i Corporate Treasury
mantengono un ruolo di primo piano con oltre 1 milione di BTC in bilancio ad agosto 2025 e afflussi trimestrali per circa 25 miliardi di dollari, ma molti analisti ritengono che questa ondata possa rivelarsi temporanea.
La vera tendenza strutturale, secondo CoinShares, è l’integrazione graduale di Bitcoin nei canali di wealth management
. L’allocazione stabile da parte dei consulenti potrebbe trasformare l’asset digitale in una riserva di valore
paragonabile all’oro, creando una domanda passiva e persistente destinata a sostenere il mercato negli anni a venire.