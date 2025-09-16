Advisor finanziari protagonisti del boom Bitcoin negli ETF USA

(Teleborsa) - Glistanno diventando grandi acquirenti di. L’analisi di, Digital Asset Analyst di CoinShares, basata sui più recenti report 13-F della SEC, rivela un’accelerazione nell’esposizione istituzionale agli ETF statunitensi su Bitcoin.Gli advisor – con oltre– detengono oggi l’equivalente di, pari al 54% di tutte le posizioni dichiarate, in crescita di oltre il 30% rispetto al trimestre precedente. Lecomplessive degli investitori professionali sono balzate del 57% a 33,4 miliardi di dollari nel Q2 2025, superando sia la crescita del prezzo di Bitcoin (+30%) sia quella del mercato ETF nel complesso (+45%).Tra i movimenti più significativi spiccano, che ha investitoi di dollari nel prodotto IBIT di BlackRock, e l’aumento di esposizione di banche come JPMorgan (+203 milioni di dollari) e Wells Fargo (+148 milioni di dollari). Al contrario, Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno ridotto le posizioni. Gli, pur beneficiando di un rialzo nominale del 27,9%, hanno leggermente diminuito l’esposizione (-1,4%).Tre ETF dominano la scena:(21,6 miliardi di dollari),(4,5 miliardi) e(2,9 miliardi), che insieme rappresentano oltre l’87% delle partecipazioni dichiarate.Parallelamente, imantengono un ruolo di primo piano con oltre 1 milione di BTC in bilancio ad agosto 2025 e afflussi trimestrali per circa 25 miliardi di dollari, ma molti analisti ritengono che questa ondata possa rivelarsi temporanea.La vera tendenza strutturale, secondo CoinShares, è l’integrazione graduale di Bitcoin nei canali di. L’allocazione stabile da parte dei consulenti potrebbe trasformare l’asset digitale in unaparagonabile all’oro, creando una domanda passiva e persistente destinata a sostenere il mercato negli anni a venire.