Alphabet, Google investirà 5 miliardi di sterline per lo sviluppo dell'AI nel Regno Unito

(Teleborsa) -, proprietaria di Google, ha annunciato un(6,8 miliardi di dollari) per contribuire a potenziare l'Nell'ambito dell'impegno, il colosso tecnologico statunitense ha annunciato l'apertura di un, circa 19 chilometri a nord del centro di Londra.La nuova struttura contribuirà a soddisfare labasati sull'intelligenza artificiale dell'azienda, come Google Cloud, Workspace, Search e Maps.Google ha affermato che l'investimento dovrebbeall'anno nelle aziende del Regno Unito.L'investimento di Google nel Regno Unito include il, con sede a Londra, un'azienda guidata dal premio Nobel Demis Hassabis che sta lavorando allo sviluppo della prossima generazione di sistemi di intelligenza artificiale."Con l'annuncio di oggi, Google stae contribuendo a sostenere il potenziale della Gran Bretagna con l'intelligenza artificiale,all'economia, migliorando al contempo i servizi sociali essenziali", ha dichiarato, presidente e responsabile degli investimenti di Alphabet e Google.Google ha inoltre firmato un accordo con il colosso petrolifero britannicoper la gestione delladel colosso tecnologico nel Regno Unito. Questa alleanza contribuirà alla stabilità della rete e alla transizione energetica del Paese.