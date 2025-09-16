Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8643. Prima resistenza a 0,8656. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8637.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)