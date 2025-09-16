Milano 10:01
Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Andamento annoiato per il cross americano contro Yen, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 147,092. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 147,705. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 146,831.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
