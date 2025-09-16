Barelli (Forza Italia): previdenza integrativa "in sofferenza", problema da affrontare

(Teleborsa) - "Sono 7 milioni di lavoratori che in maniera periodica e continuativa versano a favore del loro fondo pensione integrativo
, mentre sono circa 16-17 milioni coloro i quali investono i loro contributi nel fondo sanitario integrativo. Questo è un dato importante, ma sicuramente il primo è in sofferenza
, anche al semplice rapporto numerico al cospetto del secondo". Lo ha detto Paolo Barelli
, presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, al convegno "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale
", promosso da Arca Fondi SGR e da Itinerari Previdenziali alla Camera dei Deputati.
Negli ultimi vent'anni, secondo Barelli, "troppa acqua è passata sotto i ponti, probabilmente indipendentemente da chi nel Parlamento ha avuto la responsabilità" e ora c'è la "necessità di dare una una certezza ai lavoratori
che nel tempo vanno in pensione".
"Siamo stimolati a focalizzarci sul problema, che riteniamo anche noi sia un problema e credo che debba vedere un'applicazione da parte del Parlamento in senso lato
, operando nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini - ha aggiunto - Penso che su questo, anche parlando con i ministri competenti e con i rappresentanti della maggioranza, ci sia un'attenzione".