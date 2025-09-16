Milano 16:33
42.658 -0,92%
Nasdaq 16:33
24.287 -0,03%
Dow Jones 16:33
45.682 -0,44%
Londra 16:33
9.201 -0,82%
Francoforte 16:33
23.435 -1,32%

Barelli (Forza Italia): previdenza integrativa "in sofferenza", problema da affrontare

(Teleborsa) - "Sono 7 milioni di lavoratori che in maniera periodica e continuativa versano a favore del loro fondo pensione integrativo, mentre sono circa 16-17 milioni coloro i quali investono i loro contributi nel fondo sanitario integrativo. Questo è un dato importante, ma sicuramente il primo è in sofferenza, anche al semplice rapporto numerico al cospetto del secondo". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, al convegno "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale", promosso da Arca Fondi SGR e da Itinerari Previdenziali alla Camera dei Deputati.

Negli ultimi vent'anni, secondo Barelli, "troppa acqua è passata sotto i ponti, probabilmente indipendentemente da chi nel Parlamento ha avuto la responsabilità" e ora c'è la "necessità di dare una una certezza ai lavoratori che nel tempo vanno in pensione".

"Siamo stimolati a focalizzarci sul problema, che riteniamo anche noi sia un problema e credo che debba vedere un'applicazione da parte del Parlamento in senso lato, operando nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini - ha aggiunto - Penso che su questo, anche parlando con i ministri competenti e con i rappresentanti della maggioranza, ci sia un'attenzione".
