Milano
17:35
42.505
-1,28%
Nasdaq
18:32
24.269
-0,10%
Dow Jones
18:32
45.765
-0,26%
Londra
17:35
9.196
-0,88%
Francoforte
17:35
23.329
-1,77%
Martedì 16 Settembre 2025, ore 18.49
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,77%
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,77%
Il DAX chiude a 23.329,24 punti
In breve
,
Finanza
16 settembre 2025 - 17.43
Giornata da dimenticare per Francoforte, che riporta un -1,77% e termina gli scambi a 23.329,24 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Francoforte
(217)
Titoli e Indici
Germany DAX
-1,77%
