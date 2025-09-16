Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:32
24.269 -0,10%
Dow Jones 18:32
45.765 -0,26%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,77%

Il DAX chiude a 23.329,24 punti

Giornata da dimenticare per Francoforte, che riporta un -1,77% e termina gli scambi a 23.329,24 punti.
