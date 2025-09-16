Milano 10:02
42.828 -0,52%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:02
9.260 -0,19%
Francoforte 10:02
23.640 -0,46%

Ibex 35 passa di mano in avvio a 15.384,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,07%)
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,07%, dopo aver iniziato a 15.384,6 Euro.
