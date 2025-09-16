Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 22:00
24.274 -0,08%
Dow Jones 22:00
45.758 -0,27%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 24.274,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,08%)
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un -0,08% e archivia gli scambi a 24.274,25 punti.
