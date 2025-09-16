Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:33
24.269 -0,10%
Dow Jones 18:33
45.771 -0,25%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,2%)

Il Nasdaq-100 apre a 24.342,75 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,2%, a quota 24.342,75 in apertura.
