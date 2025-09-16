Milano 14:35
42.925 -0,30%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:35
9.250 -0,30%
Francoforte 14:35
23.612 -0,57%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,48% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 42.848,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,48% alle 13:00
Milano tratta in ribasso dello 0,48% alle 13:00 e si muove appena sotto la parità a 42.848,88 punti.
Condividi
```