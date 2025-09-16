Brambilla (Itinerari Previdenziali): previdenza complementare è assolutamente indispensabile

(Teleborsa) - "La popolazione italiana che continua ad invecchiare non è un problema in assoluto, ma se si ha un sistema pensionistico che gode purtroppo di bassi salari e non si possono creare pensioni alte, allora la previdenza complementare è assolutamente indispensabile
. E per incentivarla bisognerebbe ritornare a una tassazione all'11%". Lo ha detto Alberto Brambilla
, Presidente del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, al convegno "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale
", promosso da Arca Fondi SGR e da Itinerari Previdenziali alla Camera dei Deputati.
"Ovviamente bisognerebbe anche pensare all'economia reale e quindi bisognerebbe investire un po' di più
- ha aggiunto - E a questo punto però bisogna che il Fondo di Tesoreria INPS sia cambiato. Certo sarà un bel problema perché è vero che i lavoratori smettono di lavorare e quindi chiedono all'INPS il TFR versando. Però insomma, quantomeno non versiamo più nuovi TFR a questo fondo".
"Se vado a vedere il tasso di adesione nelle imprese grandi alla previdenza complementare, spesso supera anche l'80%, mentre il tasso di adesione dell'impresa che hanno fino a 15 dipendenti non supera l'8% - ha detto Brambilla - Quindi in un certo senso abbiamo anche privato una quantità enorme di lavoratori del diritto alla previdenza complementare
".
Nel corso della sua presentazione l'esperto ha fatto notare che "l'investimento in economia reale dei fondi non supera il media il 5% e quindi bisognerebbe che si incentivasse. Questo investimento in economia reale va magari portato al 25%
dall'attuale 10% previsto per gli investimenti qualificati".