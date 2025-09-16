Cessioni del quinto: oltre metà dei richiedenti è dipendente privato

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre dell'annoo, dopo che il percorso di allentamento monetario intrapreso dalla Banca Centrale Europea - che ha portato a 8 tagli dei tassi di interesse tra giugno 2024 e giugno 2025 - aveva permesso ai tassi medi di prestiti personali e cessioni del quinto di abbassarsi notevolmente nei mesi scorsi.Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, tra luglio e settembre di quest’anno il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali si attestanvenienti rispetto ai prestiti personali - fanno registrare invece un leggero calo rispetto al secondo trimestre di quest’anno, passando rispettivamente dal 7,71% al 7,62% e dal 6,65% al 6,59% nel trimestre in corso. Per quanto riguarda le cessioni del quinto destinate ai dipendenti p, e al contempo, aumentando il numero di richieste e di erogazioni. Ci attendiamo che questa dinamica si consolidi nel corso dell’anno grazie alla progressiva stabilizzazione dei tassi. Per i consumatori consigliamo di prendere in considerazione sia i prestiti personali sia le cessioni del quinto, i cui costi sono in deciso calo nell’ultimo anno e mezzo soprattutto per i dipendenti privati. In questo scenario di mercato, i comparatori come PrestitiOnline.it hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare chi è interessato a un finanziamento a scoprire soluzioni nuove e più vantaggiose", commentaportavoce di PrestitiOnline.it.Nel dettaglio: Anche nel trimestre in corso, il terzo del 2025,, in calo rispetto al Q2 quando erano al 29,9% del mix. In seconda posizione c’è il consolidamento con il 20,2% delle domande, dato stabile rispetto al trimestre scorso, mentre sul terzo gradino del podio troviamo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di un’auto usata, che pesano per il 18,3% del mix, il leggero calo rispetto al 18,4% registrato nel periodo aprile-giugno.Per quanto riguarda la durata media dei finanziamenti, nel terzo trimestre dell’anno i dati evidenziano una lieve crescita rispetto al precedente, con il dato che da 5 anni e 6 mesi passa aI più lunghi si confermano quelli per il consolidamento, con una durata media di 6 anni e 11 mesi, seguiti da quelli finalizzati alla ristrutturazione casa e all’acquisto di un’auto nuova o Km zero, entrambi a 6 anni e 2 mesi in media. Cala poi l’importo medio richiesto per prestiti personali, che dai 12.100 € registrati il trimestre passato scende a 11.800 € attuali, e anche in questo caso il consolidamento si piazza al primo posto tra le finalità con richieste maggiori, con un dato medio di 18.600 €, seguito da auto nuova o Km zero (16.200 €) e ristrutturazione casa (15.200 €).Nel terzo trimestre dell’anno i dipendenti pubblici si confermano i maggiori richiedenti di cessioni del quinto assorbendo oltre la metà delle richieste totali (53,1% del mix), dato in aumento rispetto al periodo aprile-giugno 2025 quando erano al 51,0% del totale. Dal punto di vista territoriale non si evidenziano particolari cambiamenti nella quota di richieste, con il Nord Italia continua a guidare la classifica con il 47,0% del totale nel Q3 2025, mentre seguono ben più staccate Sud e Isole (30,6% del mix) e Centro (22,4%). Stabili le richieste da parte dei dipendenti pubblici, al 25,3% del mix, mentre scende la quota di pensionati che ricorrono alla cessione del quinto, che passa dal 23,3% dello scorso trimestre al 21,6% di quello in corso.La durata media di queste tipologie di finanziamento si attesta sugli 8 anni e 5 mesi (in linea con quanto registrato nel Q2 quando era a 8 anni e 4 mesi), mentre per l'importo medio richiesto si osserva un sensibile aumento, con il dato che dai 21.400€ sale ora a 22.800 €. A chiedere gli importi più elevati sono i dipendenti pubblici, con una media di 25.700 €, seguiti dai dipendenti privati con 22.100 € e dai pensionati con 21.150 €.