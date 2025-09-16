Dehors liberi fino a metà 2027, un anno in più per riordino

(Teleborsa) -. La normativa stabilita nell'era post Covid rimarrà in vigore fino al 30 giugno del 2027 contro l'attuale scadenza del 31 dicembre 2025. Lo prevede un emendamento del relatore al ddl sulla Semplificazione delle attività economiche all'esame del Senato.di modifica concede al governo un anno in più per l'attuazione della delega prevista dalla legge sulla concorrenza per il riordino del settore. Il nuovo termine per l'adozione del decreto legislativo in materia di "riordino e coordinamento delle norme sulla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico per le imprese di pubblico esercizio (installazione di strutture amovibili)" viene fissato al 31 dicembre 2026.per l'adozione del decreto legislativo delegato era stabilita entro 12 mesi dell'entrata in vigore, il 16 dicembre 2024, della Legge annuale per la concorrenza del 2023, quindi entro il 16 dicembre 2025.