Fibercop: avviato il primo Graduate Programme per laureati in tecnologia e business

(Teleborsa) -gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, lancia il suo, un’iniziativa rivolta a neolaureati magistrali con l’obiettivo di formare i professionisti della rete del futuro.Il programma prevede una, e nasce con l’obiettivo di, finalizzata a valorizzarne le competenze e inserirli concretamente nei processi di trasformazione digitale e infrastrutturale del Paese, contribuendo allo stesso tempo alla loro crescita personale e professionale."Il Graduate Programme rappresenta per noi un investimento concreto sulle persone e sul loro potenziale – dichiara-. Si tratta di undove il confronto e la sperimentazione sono quotidiani. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con progetti reali, affiancati da professionisti esperti, e di sviluppare competenze trasversali attraverso un'esperienza formativa completa che integra attività in aula, momenti di mentoring e job rotation su progetti strategici".Il percorso è articolato in tre aree principali ed è pensato per offrire un’esperienza completa e orientata al futuro. Loffre l’opportunità di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture, aziendali con un focus su tecnologie d’avanguardia come Network Cloudification, Automation e Digital Twin.offre l’opportunità di essere coinvolti in progetti di pianificazione strategica, trasformazione organizzativa e operazioni di M&A, lavorando a stretto contatto con le principali funzioni aziendali.Infinepropone un’esperienza concreta e trasversale nel mondo dei dati, grazie a rotazioni nei team di marketing, data science e IT. Le attività spaziano dalla costruzione di dashboard intuitive all’analisi predittiva, fino allo sviluppo di modelli decisionali data-driven. Un’occasione concreta pere acquisire competenze fondamentali in un contesto sempre più guidato dall’intelligenza dei dati., comprensivo di bootcamp iniziale, visite presso i centri di innovazione e incontri con il top management. Il programma include inoltre l’accesso a piattaforme di apprendimento avanzate come LinkedIn Learning e agli Osservatori del Politecnico di Milano.Per promuovere l’iniziativa,che daranno l’opportunità di scoprire tutti i dettagli del programma, incontrare i manager dell’azienda e candidarsi direttamente durante l’incontro.