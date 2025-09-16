Fondazione FS: Open Day al Deposito Rotabili Storici di Milano Centrale

(Teleborsa) - Fervono i preparativi perL’evento è promosso daed il contributo del Dopolavoro Ferroviario Nazionale e delle associazioni convenzionate del territorio FTI, ALe883 e Associazioni Rotabili Storici Milano Smistamento., giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, saranno dedicate a scolaresche e famiglie: i soci del Dopolavoro Ferroviario Nazionale proporranno delle attività mirate che prevedono introduzione teorica in auditorium e proiezioni di cinegiornali storici a cura degli Archivi FS. A seguire, visite guidate ai rotabili in esposizione con personale abilitato che illustrerà il funzionamento della macchina a vapore e di altre locomotive di particolare pregio.Tra i rotabili esposti nel piazzale,progenitrici dell’Alta Velocità ferroviaria italiana, appena restaurate da Fondazione FS e che potranno essere ammirate per la prima volta in assoluto nel loro splendore originario. Come da tradizione non mancheranno le locomotive a vapore in pressione: quest’anno saranno ben tre le macchine messe a disposizione. Dopo tanti anni, sarà possibile ammirare nuovamente le iconiche E623 “Varesine” che effettueranno dei piccoli movimenti in impianto. Visto il grande successo riscontrato nella passata edizione, anche quest’anno sarà possibile salire a bordo delle splendide carrozze del treno del Presidenziale, mentre prenotando direttamente all’interno dell’impianto, sarà possibile visitare la Sala Reale in stazione centrale.sabato pomeriggio, con inizio alle ore 15.30 è previsto un incontro pubblico nell’area convegni dal titolo “100 anni di Dopolavoro Ferroviario”, a seguire la presentazione del volume “Locomotive del Gruppo E656” edito dalla DUEGI editrice. Ed ancora:dove sarà possibile prenotare il pranzo e area bar – ristoro.Quest’anno sarà possibile raggiungere il Deposito Officine Rotabili Storici di viale Monza 113, che utilizzando il servizio con Autobus d’epoca messo a disposizione dall’associazione StoricBus con fermate alle stazioni di Milano Centrale, Milano Lambrate e, solo nella giornata di domenica 5, alla Balera dell’Ortica dove è in programma un evento culturale a cura del Dopolavoro Ferroviario Nazionale.L’ingresso al Deposito Officina Rotabili Storici di viale Monza