Fondi pensione, serve aumento della soglia investibile in economia reale e revisione fiscalità

(Teleborsa) - Le modifiche introdotte dalla Legge 296/2006 al D.Lgs. 252/2005 hanno compromesso la piena attuazione della riforma previdenziale italiana
. Da un lato l'obbligo di destinare il TFR delle imprese con più di 49 dipendenti al Fondo di Tesoreria INPS, risulta aver sottratto oltre 105 miliardi di euro all'economia reale
, dirottandoli verso il finanziamento della spesa corrente dello Stato. Dall'altro, l'abolizione del fondo di Garanzia per le PMI appare un'esclusione di fatto dalla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti delle Piccole e Medie Imprese (circa 11 milioni di persone, il 60% dei lavoratori dipendenti); i dati mostrano infatti tassi di adesione inferiori al 10%, contro il 70-80% riscontrabile per i lavoratori delle grandi imprese. È quanto emerso da un rapporto di Itinerari Previdenziali e Arca Fondi SGR, presentato oggi presso la Camera dei Deputati.
Durante il convegno sono state presentate una serie di misure concrete, finalizzate a rilanciare l'efficacia della previdenza complementare e a massimizzarne l'impatto positivo sull'economia nazionale. In primis, la reintroduzione del Fondo di Garanzia per le PMI
, per supportare finanziariamente le micro e piccole imprese nel trasferimento del TFR ai fondi pensione, attraverso l'accesso a credito agevolato. Inoltre, è stato proposto il rilancio dei semestri di silenzio assenso utilizzando la formula dell''iscrizione automatica a un fondo pensione, con facoltà di recesso (opt-out).
Le altre proposte sono: la modifica delle scelte di default, passando da un sistema che privilegia i comparti Garantiti ad un modello basato sulle logiche del Life-Cycle; l'aumento della soglia investibile in economia reale fino al 25% del patrimonio
dei fondi pensione, superando l'attuale limite del 10% previsto per gli investimenti qualificati; la revisione della fiscalità, riportando l'imposizione sui rendimenti dei fondi pensione all'aliquota dell'11%
e applicandola al momento della prestazione; la riforma del sistema delle rendite: introducendo soluzioni flessibili e reversibili, che consentano ai lavoratori di mantenere la titolarità del proprio patrimonio e di trasferirlo agli eredi in caso di premorienza.
"Serve un cambio di passo deciso - ha affermato Ugo Loeser, AD di Arca Fondi SGR
- Occorre superare gli ostacoli normativi che oggi bloccano le adesioni e limitano il contributo dei fondi pensione all'economia reale. Il Paese necessita di un sistema previdenziale che contribuisca in maniera significativa alla crescita economica e assicuri agli aderenti rendimenti elevati, a garanzia del mantenimento di un adeguato tenore di vita futuro".
"Ancora di più in un Paese come l'Italia, alle prese con un'importante transizione demografica e un debito pubblico da oltre 3.000 miliardi che non consentirà in futuro di incrementare ulteriormente la già generosa spesa per il welfare, la crescita della previdenza complementare è essenziale - ha detto Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
- Ma per incentivare sia un aumento del numero di iscritti sia lo sviluppo patrimoniale dei fondi pensione (con una percentuale dell'11,7%, l'Italia si posiziona oggi al 27esimo posto tra i Paesi di area OCSE per rapporto tra patrimonio dei fondi pensione e PIL), occorrono lungimiranza e coraggio. Come quello necessario a intervenire sulla normativa, oggi poco favorevole alle adesioni soprattutto tra le fila delle PMI e agli investimenti in economia reale, oltre che penalizzante sul versante della tassazione".