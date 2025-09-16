Germania, Zew: aumenta a sorpresa la fiducia degli investitori tedeschi

(Teleborsa) - Migliora l'indice ZEW tedesco a settembre. L'indice anticipatore si è portato, infatti, a 37,3 punti dai 34,7 punti di agosto. Il dato, elaborato dall', è migliore anche delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 25,3 punti.Peggiorano, invece, le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -76,4 punti da -68,6 punti, più delle attese che indicavano un livello di -75 punti., che si è portato a 26,1 punti da 25,1 punti."Gli esperti dei mercati finanziari sono: le aspettative si stanno stabilizzando, ma la situazione è peggiorata. I rischi rimangono considerevoli, poiché persiste l'incertezza sui dazi statunitensi e sull'"autunno delle riforme tedesco", ha commentato il Presidente dello ZEW, Prof. Achim Wambach, PhD, in merito ai risultati attuali. In particolare, le prospettive per i settori orientati all'export, che hanno recentemente registrato una flessione, stanno migliorando. Il settore automobilistico, così come l'industria chimica e farmaceutica, ne beneficiano maggiormente, con anche la produzione di metalli in miglioramento. Tuttavia, tutti e tre gli indicatori per questi settori rimangono in territorio negativo.