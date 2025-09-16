illimity, delisting il 19 settembre con regolamento squeeze out di Banca Ifis

Banca Ifis

(Teleborsa) - Sulla base deida parte disu, comunicati dain qualità di intermediario incaricato, sono state presentate richieste di vendita per la Procedura Congiunta per complessive 2.075.029 ulteriori azioni residue (2,468% del capitale e 53,633% del totale delle ulteriori azioni residue oggetto della Procedura Congiunta). I risultati definitivi comportano unadi 862.391 ulteriori azioni residue in più rispetto ai risultati provvisori resi noti il 12 settembre 2025.Ildella Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento all'offerente della titolarità di tutte le 3.868.956 ulteriori azioni residue (incluse le ulteriori azioni residue per le quali non è stata presentata alcuna richiesta di vendita per la Procedura Congiunta) e nel pagamento agli azionisti del corrispettivo (o del corrispettivo alternativo in denaro, a seconda dei casi) avverrà il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura, ossia il2025.Borsa Italiana ha disposto laillimity dalla quotazione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, a partire dal 19 settembre 2025, previa sospensione delle negoziazioni nelle sedute del 17 e 18 settembre 2025.