Milano 14:37
42.914 -0,32%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:37
9.249 -0,30%
Francoforte 14:37
23.606 -0,60%

Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel secondo trimestre

Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel secondo trimestre
Unione Europea, Indice costo lavoro nel secondo trimestre su base annuale (YoY) +3,6%, in aumento rispetto al precedente +3,4% (la previsione era +3,7%).
