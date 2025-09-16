Milano 10:06
42.853 -0,47%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:06
9.258 -0,21%
Francoforte 10:06
23.657 -0,39%

Londra: in calo easyJet
Retrocede la compagnia aerea low cost inglese, con un ribasso del 2,68%.
