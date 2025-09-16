Milano 10:06
Mediobanca, i vertici cedono le loro azioni: l'ad Nagel incassa 22 milioni di euro
(Teleborsa) - In base ad alcuni documenti di internal dealing diffusi da Mediobanca nella tarda serata di lunedì, l'amministratore delegato Alberto Nagel, ha ceduto sul mercato un milione di azioni di Piazzetta Cuccia, per un prezzo medio di 22,0822 euro per azione incassando, complessivamente, 22 milioni di euro.

Anche il direttore generale, Francesco Vinci ha venduto un pacchetto di 400mila azioni al prezzo medio di 22,1043 euro per un totale di 8,8 milioni, così come il presidente Renato Pagliaro che ha ceduto 100mila titoli al prezzo medio ponderato di 22,009 euro per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro.

Intanto oggi si riaprono (fino a lunedì 22 settembre) i termini dell'Opas di Banca Monte dei Paschi di Siena su Piazzetta Cuccia. Ieri, dopo il regolamento delle azioni post Opas, Siena è diventata proprietaria del 62,3% di Mediobanca.
