Mediobanca, i vertici cedono le loro azioni: l'ad Nagel incassa 22 milioni di euro

(Teleborsa) - In base ad alcuni documenti di internal dealing diffusi da Mediobanca
nella tarda serata di lunedì, l'amministratore delegato Alberto Nagel
, ha ceduto sul mercato un milione di azioni
di Piazzetta Cuccia, per un prezzo medio di 22,0822 euro per azione incassando, complessivamente, 22 milioni di euro
.
Anche il direttore generale, Francesco Vinci
ha venduto un pacchetto di 400mila azioni al prezzo medio di 22,1043 euro per un totale di 8,8 milioni
, così come il presidente Renato Pagliaro
che ha ceduto 100mila titoli al prezzo medio ponderato di 22,009 euro per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro
.
Intanto oggi si riaprono (fino a lunedì 22 settembre) i termini dell'Opas
di Banca Monte dei Paschi di Siena
su Piazzetta Cuccia. Ieri, dopo il regolamento delle azioni post Opas, Siena è diventata proprietaria del 62,3%
di Mediobanca.