Mediobanca, i vertici cedono le loro azioni: l'ad Nagel incassa 22 milioni di euro

(Teleborsa) - In base ad alcuni documenti di internal dealing diffusi danella tarda serata di lunedì, l'amministratore delegato, ha ceduto sul mercatodi Piazzetta Cuccia, per un prezzo medio di 22,0822 euro per azione incassando, complessivamente,Anche il direttore generale,ha venduto un pacchetto di 400mila azioni al prezzo medio di 22,1043 euro per un totale di, così come il presidenteche ha ceduto 100mila titoli al prezzo medio ponderato di 22,009 euro per un valore complessivo diIntanto oggi si riaprono (fino a lunedì 22 settembre) i termini dell'disu Piazzetta Cuccia. Ieri, dopo il regolamento delle azioni post Opas, Siena è diventata proprietaria deldi Mediobanca.