Pepe (COVIP): salvadanaio previdenziale alla nascita offre capitale paziente per economia reale

(Teleborsa) - "La previdenza pubblica rappresenta il 70% del reddito delle persone sopra i 65 anni. Questo dato fa riflettere sulla necessità di rilanciare la previdenza complementare, di rilanciarla nei numeri e nelle performance". Lo ha detto Mario Pepe, presidente della COVIP, al convegno "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale", promosso da Arca Fondi SGR e da Itinerari Previdenziali alla Camera dei Deputati.

"La previdenza complementare annovera quasi 10 milioni di iscritti e rappresenta l'11,7% del PIL, mentre negli altri paesi europei siamo intorno quasi al 70%, quindi ne abbiamo di strada da fare", ha aggiunto.

"Fra le tante proposte annunciate nella relazione consegnata al governo, mi vorrei soffermare su una sola: il salvadanaio previdenziale alla nascita - ha detto Pepe - Il salvadanaio previdenziale alla nascita deve essere uno strumento di educazione finanziaria, per cominciare la discussione della previdenza complementare all'interno delle famiglie".

"Il salvadanaio previdenziale alla nascita offre un capitale paziente, nel lungo periodo, che può allora essere usato nell'economia reale", ha sottolineato il presidente della COVIP.
