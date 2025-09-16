Pepe (COVIP): salvadanaio previdenziale alla nascita offre capitale paziente per economia reale

(Teleborsa) - "La previdenza pubblica rappresenta il 70% del reddito delle persone sopra i 65 anni. Questo dato fa riflettere sulla necessità di rilanciare la previdenza complementare
, di rilanciarla nei numeri e nelle performance". Lo ha detto Mario Pepe, presidente della COVIP
, al convegno "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale
", promosso da Arca Fondi SGR e da Itinerari Previdenziali alla Camera dei Deputati.
"La previdenza complementare annovera quasi 10 milioni di iscritti e rappresenta l'11,7% del PIL, mentre negli altri paesi europei siamo intorno quasi al 70%, quindi ne abbiamo di strada da fare
", ha aggiunto.
"Fra le tante proposte annunciate nella relazione consegnata al governo, mi vorrei soffermare su una sola: il salvadanaio previdenziale alla nascita
- ha detto Pepe - Il salvadanaio previdenziale alla nascita deve essere uno strumento di educazione finanziaria, per cominciare la discussione della previdenza complementare all'interno delle famiglie".
"Il salvadanaio previdenziale alla nascita offre un capitale paziente
, nel lungo periodo, che può allora essere usato nell'economia reale", ha sottolineato il presidente della COVIP.