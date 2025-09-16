Milano 10:08
42.888 -0,39%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:08
9.257 -0,21%
Francoforte 10:08
23.667 -0,34%

Piazza Affari: accelera Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: accelera Ferragamo
Brillante rialzo per la maison del lusso, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,99%.
Condividi
```