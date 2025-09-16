Milano 10:09
Piazza Affari: seduta euforica per Technoprobe

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che scambia in rialzo del 4,55%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Technoprobe è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,565. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,455.

