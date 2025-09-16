Piazza Affari: seduta euforica per Technoprobe

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che scambia in rialzo del 4,55%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Technoprobe
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,565. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,455.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)