SG Company, closing acquisizione del 51% di Winning

(Teleborsa) - SG Company ha finalizzato
, tramite atto notarile, l’acquisto del 51% del capitale sociale di Winning
.
Winning è una società specializzata nell’ideazione e nella gestione di manifestazioni a premio in ambito B2B e B2C e con una forte attenzione all’innovazione tecnologica. La società dispone di una piattaforma multicanale integrata per la gestione delle iniziative e, al 31 dicembre 2024, ha registrato un fatturato pari a circa 3,5 milioni di euro, un EBITDA pari a circa 750 mila euro e un utile netto di poco superiore a 500 mila euro.
Per il gruppo SG Company, l’acquisizione di tale realtà imprenditoriale contribuisce all’ampliamento della linea di business relativa al settore della promozione e dei concorsi a premio
, a fianco dell’attività delle società FMA e Concreta Promotion, contribuendo al continuo sviluppo in chiave digital dei servizi offerti ai clienti, al rafforzamento delle verticali operative
in settori caratterizzati da una più alta marginalità
rispetto al business dell’organizzazione di eventi e apportando rilevanti nuove professionalità imprenditoriali
nel network aziendale.
I termini economici della suddetta operazione sono rimasti invariati rispetto a quanto precedentemente comunicato
.