Leonardo si rafforza nella cybersecurity con l'acquisizione della britannica Becrypt

Leonardo

(Teleborsa) -, attraverso la controllata Leonardo UK,con. Fondata nel 1996 e con sede a Londra, Becrypt impiega circa 100 persone e sviluppa tecnologie progettate per proteggere i dati fino al livello di classificazione Top Secret.L’operazione, il cui2026, consoliderà la forte collaborazione tra Leonardo UK, il Governo britannico e il National Cyber Security Centre (NCSC), per proteggere gli ambienti più sensibili del Regno Unito. L’acquisizione si basa inoltre sulla fornitura da parte dell'azienda di soluzioni cyber di nuova generazione in Italia, nella NATO e nel più ampio panorama della difesa europea.L'iniziativa segna la fase successiva del continuo miglioramento delle soluzioni Zero Trust di Leonardo, sfruttando le capacità all'avanguardia di Becrypt nel trasferimento sicuro dei dati, nell’endpoint security e nel cloud sicuro. L’operazionenel campo della cyber sicurezza, in linea con la strategia industriale dell’azienda: Axiomatics (Attribute-Based Access Control), SSH Communication (Privileged Access Management and Post-Quantum Encryption) e Arbit (Data Diode and Cross Domain Solutions)."Quest’ultima acquisizione in UK segna un ulteriore tappa nella strategia di Leonardo volta a costruire in Europa una sicurezza cyber resiliente e sovrana che superi la frammentazione tecnologica attuale - ha commentato l'- Testimonia inoltre il nostro impegno verso il Regno Unito, un mercato domestico fondamentale che svolge un ruolo importante nel rafforzamento della nostra presenza internazionale. Grazie alle capacità acquisite nello Zero Trust, stiamo sviluppando molto rapidamente la portata di Leonardo nel dominio cyber, fondamentale per proteggere i dati sensibili e le infrastrutture critiche delle nostre nazioni in uno scenario dove le minacce evolvono rapidamente. Ecco perché la sicurezza cyber, al centro della strategia industriale di Leonardo, svolge un ruolo cruciale come fattore abilitante per lo sviluppo delle nostre soluzioni multi-dominio".