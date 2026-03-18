SG Company vende quota in K2 per evitare conflitti di interesse con Smart Capital

(Teleborsa) - SG Company , società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha finalizzato la cessione della totalità delle quote detenute nella società K2 Capital a favore dell'attuale socio Augusto Vecchi. SG Company aveva acquisito al valore nominale, nel maggio 2025, il 51% del capitale sociale di K2, realtà attiva nel settore della finanza alternativa e tecnologica (Fintech).



La decisione di cedere le quote deriva dalla recente opportunità del CEO di K2 Capital, Augusto Vecchi, di poter intraprendere un nuovo percorso in termini di consulenza in ambito Fintech e crowdfunding. Se da una parte, infatti, la cessione delle quote consentirà al nuovo socio unico di K2 di proseguire in modo indipendente nella suddetta direzione, dall'altra la società ha stabilito di procedere in questo modo anche per la volontà di evitare possibili conflitti i di interesse con l'attività dell'investitore istituzionale Smart Capital e tutelarne il rapporto.



"La collaborazione tra K2 e SG Company si conclude oggi per intraprendere nuovi progetti, tutelando allo stesso tempo gli interessi di entrambe le parti - ha commentato il CFO Francesco Merone - A seguito di un percorso di condivisione e valorizzazione reciproca, ringraziamo Augusto per il lavoro svolto insieme e per l'interscambio professionale di questi mesi, augurandogli il meglio per le sue nuove opportunità nel mondo delle fintech".

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