Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:40
24.269 -0,10%
Dow Jones 18:40
45.777 -0,23%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

USA, Produzione industriale (YoY) in agosto

USA, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) +0,9%, in calo rispetto al precedente +1,4%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
