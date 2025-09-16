Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:40
24.269 -0,10%
Dow Jones 18:40
45.777 -0,23%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

USA, Scorte industria (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Scorte industria (MoM) in luglio
USA, Scorte industria in luglio su base mensile (MoM) +0,2%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```