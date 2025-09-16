Milano
17:35
42.505
-1,28%
Nasdaq
18:40
24.269
-0,10%
Dow Jones
18:40
45.777
-0,23%
Londra
17:35
9.196
-0,88%
Francoforte
17:35
23.329
-1,77%
Martedì 16 Settembre 2025, ore 18.57
Home Page
/
Notizie
/ USA, Vendite industria (MoM) in luglio
USA, Vendite industria (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
16 settembre 2025 - 16.10
USA,
Vendite industria in luglio su base mensile (MoM) +1%
, in aumento rispetto al precedente +0,7%.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
