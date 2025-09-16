Veicoli commerciali, tornano a crescere le immatricolazioni a luglio e agosto

(Teleborsa) - Il mercato deitorna in territorio positivo durante i mesi estivi, interrompendo una serie negativa che durava da 11 mesi consecutivi. Secondo i dati elaborati da, il mese diregistra una crescita del 4,5% con 17.648 unità immatricolate, mentresegna un incremento del 5,7% raggiungendo 8.016 immatricolazioni.Il ritorno del mercato al segno positivo era in parte previsto per il confronto con i corrispondenti periodi 2024 che avevano rallentato fortemente la crescita o, come nel caso di agosto, avevano iniziato la scia negativa di flessioni. Inoltre, può aver inciso la scadenza dellederivanti dalla normativa europea sulla sicurezza dei veicoli.Ilcomplessivo deglievidenzia ancora una flessione dell’8,8% con 124.426 unità rispetto alle 136.435 dello stesso periodo del 2024.Per quanto riguarda la, nei mesi di luglio e agosto si è registrato un miglioramento della quota dei veicoli elettrici puri, rispettivamente al 5,2% e al 2,9%, in crescita sull’1,7% di luglio 2024 e sul 2,0% di agosto 2024, ma in contrazione rispetto ai valori più elevati dei mesi precedenti.Un importante sviluppo normativo è rappresentato dalla pubblicazione, lo scorso 8 settembre da parte del MASE, del Decreto che attiva gli incentivi per l'acquisto di veicoli commerciali e autovetture elettrici. Il provvedimento prevede un fondo unico di quasidestinato all’acquisto di almenoentro il 30 giugno 2026, con l’obiettivo di sostituire altrettanti veicoli con motori termici. Le microimprese con sede legale in un’potranno beneficiare del contributo per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). L’incentivo può arrivare fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo, IVA esclusa, per un importo massimo di 20.000 euro per ciascun veicolo."UNRAE auspica un avvio quanto più rapido degli incentivi, al momento – secondo fonti ministeriali - previsto per la metà del mese di ottobre e, comunque, non oltre la fine dello stesso mese, per evitare il rischio di stallo del mercato", dichiara il Presidente,. Inoltre, ritiene fondamentale un perfetto coordinamento tra il programma di incentivazione del MASE e l’Ecobonus che sta mettendo a punto il MIMIT per l’acquisto di, utilizzando i fondi residui degli anni precedenti, al fine di evitare problematiche operative e di mercato che potrebbero compromettere l’efficacia delle misure.Sul fronte delle, in luglio e agosto ilflette in volume e perde negli 8 mesi 3,5 punti, scendendo all’80,3% di quota. Il motore acontinua a crescere, guadagnando 0,3 punti di quota nel cumulato, al 4,0% del totale. Ilsi ferma al 2,5% nel cumulato, i veicoli plug-in si portano allo 0,7% di share negli 8 mesi. In accelerazione iche nel cumulato passano dall’1,7% di un anno fa al 4,4% attuale, mentre i veicoli ibridi guadagnano 0,2 punti e coprono l’8,1% del totale in gennaio-agosto.