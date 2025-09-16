Milano 17:35
Warner Bros Discovery, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda globale di media e intrattenimento, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Warner Bros Discovery rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Warner Bros Discovery classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,61 USD e primo supporto individuato a 17,53. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,69.

