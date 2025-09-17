Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un timido +0,08%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 9.268,2. Primo supporto visto a 9.166,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 9.130.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)