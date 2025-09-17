Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Appiattita la performance del Nasdaq Composite, che porta a casa un trascurabile -0,07%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22.493,1, mentre il primo supporto è stimato a 22.030,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.955,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)