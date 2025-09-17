Milano 16-set
42.505 0,00%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 16-set
9.196 0,00%
Francoforte 16-set
23.329 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Appiattita la performance del Nasdaq Composite, che porta a casa un trascurabile -0,07%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22.493,1, mentre il primo supporto è stimato a 22.030,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.955,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```