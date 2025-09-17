BCE stima rallentamento crescita salari nell'Eurozona sino a metà 2026

(Teleborsa) -con gli accordi salariali sottoscritti fino a fine agosto 2025., estendendo l'orizzonte prospettico previsionale sino a fine giugno 2026.I dati preliminari raccolti dalla BCE suggeriscono una, con una copertura dei dipendenti che rimane limitata. L'indicatore di crescita dei salari(in calo rispetto al 2,1% della seconda metà del 2025 e al 4,3% della prima metà del 2025), l'indicatore dei salari chesi attesta(in calo rispetto al 2,6% della seconda metà del 2025 e al 3,3% della prima metà del 2025), mentre quello chesi attesta(in calo rispetto al 3,3% della seconda metà del 2025 e al 4,3% della prima metà del 2025). La copertura dei dipendenti nella prima metà del 2026 si attesta al 29,7% (33,3% nel primo trimestre e 26% nel secondo trimestre), in calo rispetto al 46,3% registrato nel quarto trimestre del 2025.Ilindica una crescita salariale negoziata, con pagamenti una tantum uniformi,(sulla base di una copertura del 50,1% dei dipendenti)(sulla base di una copertura del 47,9%). I dati con pagamenti una tantum non livellati indicano invece una crescita salariale negoziata del 4,8% nel 2024 e del 2,9% nel 2025. Lain parte l'impatto di, che sono stati versati nel 2024 ma scompaiono nel 2025, e la. Escludendo i pagamenti una tantum, si registra una crescita del 4,1% nel 2024 e del 3,8% nel 2025.